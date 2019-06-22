Правительство одобрило продление срока планирования закупок у малого бизнеса

Российское правительство одобрило законопроект, который расширяет срок планирования закупок у субъектов малого и среднего бизнеса. Он продлевается с 1 года до 3 лет.

«Одобрить проект федерального закона «О внесении изменения в статью 4 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и внести его в Государственную Думу в установленном порядке», — говорится в сообщении на сайте кабмина.

Предполагается, что этот законопроект повысит устойчивость малого бизнеса в стране, поскольку позволит предпринимателям оценить долгосрочные потребности клиента, проводящего закупку.