МЧС предупредило жителей Татарстана о грозе с усилениями ветра 22 и 23 июня

ГУ МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение об интенсивности метеорологических явлений с 18.00 22 июня до 22.00 23 июня.

В указанное время, по информации ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», местами на территории РТ и Казани ожидаются грозы, шквалистые усиления ветра до 17-22 м/с, локально град, сообщили в МЧС.

Напомним, что сегодня синоптики прогнозируют на территории Татарстана переменную облачность. Местами ожидается кратковременный дождь с грозой. Днем воздух прогреется до 27—32°С.