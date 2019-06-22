В Татарстане воздух прогреется до 32°С

22 июня синоптики прогнозируют на территории Татарстана переменную облачность, местами ожидается кратковременный дождь с грозой, сообщается на официальном портале управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

При грозе возможен порывистый ветер до 15-20 м/с. Днем воздух прогреется до 27-32°С.

Напомним, авиакомпания «Аэрофлот» отменила 13 рейсов на 22 июня из-за возможной плохой погоды.

Как сообщается на сайте перевозчика, отменяются рейсы из аэропорта Шереметьево в Казань, Уфу, Саратов, Нижний Новгород, Пермь, а также в Ригу, Хельсинки, Прагу, Минск, Ставрополь, Челябинск, Вильнюс, Волгоград. Также отменяются обратные рейсы из этих городов.

