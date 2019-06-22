Опрос: более половины россиян этим летом поедут в отпуск на автомобиле

Фото: Максим Платонов

57,5% россиян собираются отправиться в отпуск этим летом на автомобиле. Это следует из результатов опроса агентства «Автостат» и журнала «За рулем», проведенного среди 2 тыс. человек. Им задали вопрос: «Планируете ли вы путешествие на автомобиле этим летом?»

Так, россияне собираются поехать на автомобиле к морю (26,1%), в гости к родственникам и знакомым (15,6%), к историческим местам (8,9%), а также на рыбалку (6,9%), говорится на сайте «Автостата»,

Остальные предпочитают путешествовать поездом или самолетом (18,2%) или вовсе никуда не ездить (24,3%).

Ранее сообщалось, что треть россиян стали экономить на путешествиях.