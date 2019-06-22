На российских дорогах создадут для водителей «островки безопасности» на базе бывших постов ДПС

Министерство внутренних дел и Росавтодор собираются создать «островки безопасности» для водителей на базе бывших постов дорожно-патрульной службы.

«В указанных пунктах для выполнения служебных задач планируется периодическое присутствие медицинского персонала, работников МЧС и сотрудников полиции, а также будет предусмотрено наличие обустроенных помещений, где при необходимости будут размещены водители, пассажиры и транспортные средства, оказавшиеся в затруднительной ситуации», — приводит сообщение МВД ТАСС.

В ведомстве также отметили, что уже сформирована схема размещения многофункциональных зон (МФЗ) дорожного сервиса вдоль автомобильных дорог общего пользования.

Ранее МВД предложило определять пьяных за рулем с помощью двух тестов.