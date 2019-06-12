МВД предлагает определять пьяных за рулем с помощью двух тестов

МВД РФ предлагает дополнить правила освидетельствования водителей двумя критериями. Проект постановления размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Пьяных водителей предлагают выявлять с помощью экспресс-тестов слюны и замеров алкоголя в воздухе. В пояснительной записке указано, что наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе будет определять специальное техническое средство. Кроме того, в ведомстве считают, что при освидетельствовании водителей нужно проверять на наркотики с помощью экспресс-теста слюны.

Напомним, ранее Совет Федерации одобрил закон, ужесточающий наказание за ДТП, совершенные в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, в результате которых пострадали или погибли люди.

