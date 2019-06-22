На Шри-Ланке продлили режим ЧП, введенный после терактов
Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена продлил на месяц режим чрезвычайного положения, введенный после серии терактов в стране. Об этом сообщает Ada Derana со ссылкой на официальную декларацию.
Напомним, что взрывы в Шри-Ланке прогремели в минувшее воскресенье, 21 апреля. Бомбы были заложены в храмах и отелях страны. Террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за серию взрывов.
По последней информации, при взрывах погибли от 250 до 260 человек. Режим ЧП ввели 22 апреля.ОбществоВласть
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