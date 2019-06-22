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На Шри-Ланке продлили режим ЧП, введенный после терактов

09:37, 22.06.2019
На Шри-Ланке продлили режим ЧП, введенный после терактов
Фото: kremlin.ru

Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена продлил на месяц режим чрезвычайного положения, введенный после серии терактов в стране. Об этом сообщает Ada Derana со ссылкой на официальную декларацию.

Напомним, что взрывы в Шри-Ланке прогремели в минувшее воскресенье, 21 апреля. Бомбы были заложены в храмах и отелях страны. Террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за серию взрывов.

По последней информации, при взрывах погибли от 250 до 260 человек. Режим ЧП ввели 22 апреля.

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