На Шри-Ланке продлили режим ЧП, введенный после терактов

Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена продлил на месяц режим чрезвычайного положения, введенный после серии терактов в стране. Об этом сообщает Ada Derana со ссылкой на официальную декларацию.



Напомним, что взрывы в Шри-Ланке прогремели в минувшее воскресенье, 21 апреля. Бомбы были заложены в храмах и отелях страны. Террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за серию взрывов.

По последней информации, при взрывах погибли от 250 до 260 человек. Режим ЧП ввели 22 апреля.