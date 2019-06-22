В Кремле назвали условие возобновления авиаперевозок в Грузию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал условие отмены запреты на авиаперелеты в Грузию из России.

«Ситуация в Грузии должна нормализоваться, и должны исчезнуть любые угрозы для безопасности наших граждан», — цитирует его РБК.

Напомним, что накануне президент России Владимир Путин поручил кабмину обеспечить возвращение в РФ россиян, которые временно находятся на территории Грузии, а также их багажа. Кроме того с 8 июля 2019 года российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии.

Такие меры связаны с протестами в Тбилиси.