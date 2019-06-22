В России вспоминают жертв Великой Отечественной войны

Сегодня в России День памяти и скорби. 22 июня 1941 года германские войска перешли границу СССР и напали на советские города — Киев, Минск, Ригу, Севастополь.

Памятные мероприятия по всей стране начались уже вчера, сообщает ТАСС. В Москве прошла традиционная акция «Линия памяти» — было зажжено 1 418 свечей, которые символизируют каждый день войны. Сегодня в 3 часа в Москве начнется акция «Вахта памяти. Вечный огонь».

Напомним, ранее в Госархиве Татарстана представили исторические документы, датированные июнем 1941 года.

Среди документов есть телеграмма о начале войны и мобилизации войск, инструкция по приему теплых вещей от населения, заявление о приеме в ряды красноармейцев, а также фотографии, акты и т. д.

