МИД России рекомендовал воздержаться от поездок в Грузию

Министерство иностранных дел РФ заявило, что российским гражданам следует воздержаться от поездок в Грузию в целях личной безопасности.

В сообщении говорится, что «в результате действий радикальной грузинской оппозиции под антироссийскими лозунгами пострадали наши соотечественники — члены официальной делегации Федерального Собрания Российской Федерации, принимавшей участие в заседании Межпарламентской ассамблеи православия».

Ранее сообщалось, что у здания парламента страны в Тбилиси представители оппозиции и их сторонники возобновили акцию протеста.