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МИД России рекомендовал воздержаться от поездок в Грузию

19:59, 21.06.2019
МИД России рекомендовал воздержаться от поездок в Грузию
Фото: ru.m.wikipedia.org / Grey Devey

Министерство иностранных дел РФ заявило, что российским гражданам следует воздержаться от поездок в Грузию в целях личной безопасности.

В сообщении говорится, что «в результате действий радикальной грузинской оппозиции под антироссийскими лозунгами пострадали наши соотечественники — члены официальной делегации Федерального Собрания Российской Федерации, принимавшей участие в заседании Межпарламентской ассамблеи православия».

Ранее сообщалось, что у здания парламента страны в Тбилиси представители оппозиции и их сторонники возобновили акцию протеста.

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