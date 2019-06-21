Скончался бывший президент Кипра Димитрис Христофиас

На 73-м году жизни умер бывший президент Кипра Димитрис Христофиас.

По данным Cyprus News Agency, он умер в больнице в Никосии. Причиной смерти стала пневмония. Состояние бывшего политика резко ухудшилось за последние несколько дней.



Христофиас был президентом Кипра в 2008—2013 годах.

Напомним, 17 июня умер бывший президент Египта Мухаммед Мурси. Он скончался во время заседания суда.