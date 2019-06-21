Новости происшествий

20:50 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Скончался бывший президент Кипра Димитрис Христофиас

19:54, 21.06.2019
Скончался бывший президент Кипра Димитрис Христофиас
Фото: kremlin.ru

На 73-м году жизни умер бывший президент Кипра Димитрис Христофиас.

По данным Cyprus News Agency, он умер в больнице в Никосии. Причиной смерти стала пневмония. Состояние бывшего политика резко ухудшилось за последние несколько дней.

Христофиас был президентом Кипра в 2008—2013 годах.

Напомним, 17 июня умер бывший президент Египта Мухаммед Мурси. Он скончался во время заседания суда.

ПроисшествияОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров