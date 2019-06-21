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Мэр Челнов встретился с семьей беженцев из Украины, которые попросили о помощи во время Прямой линии с Путиным

18:53, 21.06.2019
Мэр Челнов встретился с семьей беженцев из Украины, которые попросили о помощи во время Прямой линии с Путиным
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Сегодня мэр города Набережные Челны Наиль Магдеев приехал к семье беженцев из Украины, которые попросили о помощи в получении российского гражданства во время Прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.

Магдеев обратил внимание, что президент Татарстана попросил еще раз встретиться с членами семьи. «Мы утром разговаривали с министром внутренних дел Республики Татарстан Артемом Хохориным, он своим подчиненным дал поручения, касающиеся миграционной службы. Учитывая ваши невысокие доходы, мы окажем материальную помощь», — заявил мэр Набережных Челнов.

Напомним, накануне во время Прямой линии с президентом России Владимиром Путиным семья беженцев из Украины, которые на данный момент живут в Набережных Челнах, заявила, что им по-прежнему очень сложно получить российское гражданство.

ОбществоВласть Татарстан
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