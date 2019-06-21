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Телерадиокомпания «Новый Век» (ТНВ) опубликовала прайс-лист на услуги по размещению агитационных материалов

18:13, 21.06.2019
Телерадиокомпания «Новый Век» (ТНВ) опубликовала прайс-лист на услуги по размещению агитационных материалов
Фото: izbirkom.tatarstan.ru

Прайс-лист АО «Телерадиокомпания «Новый Век» на оказание услуг по размещению предвыборных агитационных материалов, посвященных выборам депутатов Государственного совета Республики Татарстан VI созыва, которые назначены на 8 сентября 2019 года.

Наименование услуги

Ед. измерения

Стоимость за услугу (руб.), вкл. НДС (20%)

Производство агитационных видеоматериалов (оплачивается из избирательного фонда кандидата в депутаты/фонда избирательного объединения, выдвинувшего кандидата):

— выступление кандидата в записи «Гость в студии» (согласно жеребьевке) / заказной фильм / заказная программа

1 мин./1 сек.

42 000,00 /700,00

— видеооткрытка статичная

до 15 сек.

8 950,00

— видеооткрытка динамичная

до 30 сек.

14 440,00

— функциональный видеоролик из материалов Заказчика

до 30 сек.

25 900,00

— функциональный видеоролик с выездом в пределах

г. Казани

до 30 сек.

33 160,00

— сложный перемонтаж видеоматериалов

1 мин.

7 120,00

— простой перемонтаж видеоматериалов (замена звукоряда, перевод на татарский язык)

1 мин.

4 720,00

— запись готового материала на СD, DVD

до 15 мин.

4 100,00

Трансляция агитационных видеоматериалов (в период с 10.08.2019 г. до 00.00 часов 7.09.2019 г.; оплачивается из избирательного фонда кандидата в депутаты/фонда избирательного объединения, выдвинувшего кандидата):

— программа / фильм / выступление в записи

1 мин./1 сек.

30 000,00 / 500,00

— видеоролик по индивидуальному плану

(согласно жеребьевке):

— с 05.00 до 7.59, с 10.01 до 17.29

1 сек.

268,00*

— с 8.00 до 10.00, с 17.30 до 23.00

1 сек.

392,00*

— с 23.01 до 00.30

1 сек.

182,00*

Безвозмездное оказание услуг по предоставлению эфирного времени (согласно жеребьевке) оценивается:

— 1 мин./1 сек. — 25 000,00 руб./416,67 руб. (НДС не облагается).

*Возможно смещение рекламного блока в пределах 30 мин.

Действуют с даты принятия Государственным советом РТ решения о назначении выборов

Общество Татарстан
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