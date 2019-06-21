Телерадиокомпания «Новый Век» (ТНВ) опубликовала прайс-лист на услуги по размещению агитационных материалов
Прайс-лист АО «Телерадиокомпания «Новый Век» на оказание услуг по размещению предвыборных агитационных материалов, посвященных выборам депутатов Государственного совета Республики Татарстан VI созыва, которые назначены на 8 сентября 2019 года.
|
Наименование услуги
|
Ед. измерения
|
Стоимость за услугу (руб.), вкл. НДС (20%)
|
Производство агитационных видеоматериалов (оплачивается из избирательного фонда кандидата в депутаты/фонда избирательного объединения, выдвинувшего кандидата):
|
— выступление кандидата в записи «Гость в студии» (согласно жеребьевке) / заказной фильм / заказная программа
|
1 мин./1 сек.
|
42 000,00 /700,00
|
— видеооткрытка статичная
|
до 15 сек.
|
8 950,00
|
— видеооткрытка динамичная
|
до 30 сек.
|
14 440,00
|
— функциональный видеоролик из материалов Заказчика
|
до 30 сек.
|
25 900,00
|
— функциональный видеоролик с выездом в пределах
г. Казани
|
до 30 сек.
|
33 160,00
|
— сложный перемонтаж видеоматериалов
|
1 мин.
|
7 120,00
|
— простой перемонтаж видеоматериалов (замена звукоряда, перевод на татарский язык)
|
1 мин.
|
4 720,00
|
— запись готового материала на СD, DVD
|
до 15 мин.
|
4 100,00
|
Трансляция агитационных видеоматериалов (в период с 10.08.2019 г. до 00.00 часов 7.09.2019 г.; оплачивается из избирательного фонда кандидата в депутаты/фонда избирательного объединения, выдвинувшего кандидата):
|
— программа / фильм / выступление в записи
|
1 мин./1 сек.
|
30 000,00 / 500,00
|
— видеоролик по индивидуальному плану
(согласно жеребьевке):
|
— с 05.00 до 7.59, с 10.01 до 17.29
|
1 сек.
|
268,00*
|
— с 8.00 до 10.00, с 17.30 до 23.00
|
1 сек.
|
392,00*
|
— с 23.01 до 00.30
|
1 сек.
|
182,00*
Безвозмездное оказание услуг по предоставлению эфирного времени (согласно жеребьевке) оценивается:
— 1 мин./1 сек. — 25 000,00 руб./416,67 руб. (НДС не облагается).
*Возможно смещение рекламного блока в пределах 30 мин.
Действуют с даты принятия Государственным советом РТ решения о назначении выборовОбщество Татарстан
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