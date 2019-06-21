HeadHunter стала налоговым резидентом России

Кипрская компания HeadHunter Group PLC перевела органы управления в Россию и с 19 июня получила статус налогового резидента РФ.

На Кипре компания платила налог, а ее дивиденды налогами не облагались. Теперь

HeadHunter будет применять действующие в России налоговые ставки при распределении дивидендов, которые квалифицируются как прибыль, полученная из России. В частности, на дивиденды в пользу иностранных акционеров ставка налога составит 15%, пишет «Интерфакс».

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело в отношении сервисов по поиску работы HeadHunter, Superjob и Rabota.ru из-за того, что они ограничивали использование программного обеспечения по автоматизированному подбору персонала. Основанием для проведения расследования стало заявление разработчика сервиса по автоматизированному подбору персонала.