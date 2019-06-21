Новости бизнеса

17:41 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

HeadHunter стала налоговым резидентом России

17:28, 21.06.2019
HeadHunter стала налоговым резидентом России
Фото: ru.wikipedia.org

Кипрская компания HeadHunter Group PLC перевела органы управления в Россию и с 19 июня получила статус налогового резидента РФ.

На Кипре компания платила налог, а ее дивиденды налогами не облагались. Теперь
HeadHunter будет применять действующие в России налоговые ставки при распределении дивидендов, которые квалифицируются как прибыль, полученная из России. В частности, на дивиденды в пользу иностранных акционеров ставка налога составит 15%, пишет «Интерфакс».

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело в отношении сервисов по поиску работы HeadHunter, Superjob и Rabota.ru из-за того, что они ограничивали использование программного обеспечения по автоматизированному подбору персонала. Основанием для проведения расследования стало заявление разработчика сервиса по автоматизированному подбору персонала.

Бизнес
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров