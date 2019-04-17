ФАС возбудила дело против HeadHunter, Superjob и Rabota.ru

. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело в отношении сервисов по поиску работы HeadHunter, Superjob и Rabota.ru из-за того, что они ограничивали использование программного обеспечения по автоматизированному подбору персонала.

Основанием для проведения расследования стало заявление разработчика сервиса по автоматизированному подбору персонала, говорится в сообщении антимонопольной службы.

Клиенты этой компании «столкнулись с проблемами при работе с одним из сервисов по поиску работы». Этот сервис, ссылаясь на свои условия использования, «начал блокировать учетные записи работодателей, использующих сторонние сервисы по автоматизированному подбору персонала при работе с сервисом по поиску работы».

Кроме того, ФАС выявила факты блокировки пользователей сервисов по поиску работы в случае использования ими программного обеспечения по автоматизированному подбору персонала сторонних разработчиков.

Ранее Татарстанское УФАС возбудило дело на «Пятерочку» из-за того, что она отказалась размещать в магазинах продукцию Бугульминского молочного комбината.