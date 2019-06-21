Трамп заявил, что отменил удар по Ирану из-за нежелания убивать 150 человек

Президент США Дональд Трамп подтвердил отмену удара по целям в Иране в ответ на сбитый беспилотник.



«Мы были в полной готовности, чтобы нанести удар возмездия по трем разным целям, когда я спросил, сколько человек погибнет. «150 человек, сэр», — ответил генерал. За 10 минут до удара я остановил его, это непропорционально за сбитый беспилотный дрон», — написал он в Twitter.



Также президент заверил, что Иран никогда не получит ядерное оружие.



Ранее газета The New York Times сообщила, что Трамп утвердил нанесение ударов по Ирану в ответ на сбитый американский беспилотник, но в последний момент отозвал свое решение.