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Трамп заявил, что отменил удар по Ирану из-за нежелания убивать 150 человек

16:42, 21.06.2019
Трамп заявил, что отменил удар по Ирану из-за нежелания убивать 150 человек
Фото: flickr.com

Президент США Дональд Трамп подтвердил отмену удара по целям в Иране в ответ на сбитый беспилотник.

«Мы были в полной готовности, чтобы нанести удар возмездия по трем разным целям, когда я спросил, сколько человек погибнет. «150 человек, сэр», — ответил генерал. За 10 минут до удара я остановил его, это непропорционально за сбитый беспилотный дрон», — написал он в Twitter.

Также президент заверил, что Иран никогда не получит ядерное оружие.

Ранее газета The New York Times сообщила, что Трамп утвердил нанесение ударов по Ирану в ответ на сбитый американский беспилотник, но в последний момент отозвал свое решение.

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