NYT: Трамп в последний момент отозвал удары по Ирану

Президент США Дональд Трамп утвердил нанесение ударов по Ирану в ответ на сбитый американский беспилотник, но потом отозвал свое решение. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники.

Издание пишет, основываясь на информации одного из сотрудников Белого дома, что американский лидер подтвердил удары по ряду целей в Иране, в том числе по радарам и ракетным батареям.

Позже Трамп отменил приказ, когда корабли были на позициях, а самолеты в воздухе. При этом удары планировалось нанести рано утром, чтобы минимизировать риски жертв среди гражданских лиц.

Напомним, ранее Трамп объявил об официальном старте своей новой президентской кампании.