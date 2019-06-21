БСК стала поручителем по кредиту «Березниковского содового завода» на 1,5 млрд рублей

АО «Башкирская содовая компания» заключила договор поручительства по кредитной линии АО «Березниковский содовый завод» («дочка» БСК) на 1,5 млрд рублей. Кредитором выступил «Райффайзенбанк».



Договор заключен на срок до 30 июня 2023 года. Размер сделки в денежном выражении с учетом максимальной процентной ставки составляет 1,69 млрд рублей, что равняется 4,84 % от балансовой стоимости активов эмитента, следует из сообщения компании на сайте раскрытия корпоративной информации.



Ранее сообщалось, что БСК расторгла кредитный договор с ВТБ на 3,9 млрд рублей. На следующий день был заключен новый на ту же сумму.

