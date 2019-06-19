БСК заключила новый кредитный договор с ВТБ на 3,9 млрд рублей

АО «Башкирская содовая компания» (БСК) расторгла кредитный договор с ВТБ на 3,9 млрд рублей. На следующий день был заключен новый на ту же сумму.

БСК сообщила о расторжении кредитного соглашения от 5 сентября 2017 года. Оно действовало 2 года. Сумма доступного кредита составляла 3,9 млрд рублей.

Уже на следующий день компания заключила аналогичный по сумме договор. Он будет действовать с 18 июня 2019 года до 17 июня 2021 года включительно.

Напомним, что в конце мая совет директоров БСК переизбрал своим председателем Григория Рапоту. Тогда же было решено продлить сделки с «Райффайзенбанком» по кредитной линии на 6 млрд рублей.





