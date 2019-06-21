В казанском Кремле прокомментировали правила для прессы в Вахитовском суде

Фото: Ирина Плотникова

Сегодня на брифинге представитель казанского Кремля Лилия Галимова прокомментировала резонансное сообщение в одном из телеграм-каналов о новых правилах работы прессы в Вахитовском суде столицы. Сообщалось, что с приходом нового председателя Газиза Гисметдинова сотрудники телекомпаний лишились возможности проводить видеосъемки в здании, а пишущим авторам необходимо предоставлять для сверки аудиозапись с заседаний.

«Никто не обращался по этому вопросу», — заявила Галимова. «Это выходит за рамки правил, которые существуют в судах? Это будет звучать как каламбур, но у вас, наверное, есть право обратиться в суд по этому поводу», — на что журналист поинтересовался: «В Вахитовский?»

После брифинга пресс-секретарь суда Татьяна Салова опровергла введение новых правил для прессы: «Довожу до вашего сведения, что в Вахитовском районном суде города Казани никаких изменений по работе со СМИ не было и не планируется. Работаем в прежнем режиме», — ответила Салова и добавила, что предоставлять аудиозаписи после заседаний не нужно.

Прокомментировала Галимова и обыски в администрации Елабужского района, о которых также писали в татарстанских телеграм-каналах. Обыски авторы связывают с уголовным делом о мошенничестве с земельными участками в строящемся поселке «Лесная Поляна». За ситуацией в Кремле внимательно следят, сообщила спикер Кремля, но от конкретных комментариев воздержалась:

— Возбуждение уголовного дела вовсе не значит, что уже определены виновные. Возбуждение уголовного дела подразумевает под собой возможность провести ряд процедур, например экспертизу, то есть получить ряд оснований, чтобы проводить следственные действия. В данном случае мы должны дождаться, когда проверка закончится, и есть ли там состав преступления, чья-то вина.