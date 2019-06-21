МЧС предупредило жителей Татарстана о грозе с усилениями ветра

ГУ МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение об интенсивности метеорологических явлений с 18 часов 21 июня до 18 часов 22 июня.



По информации Гидрометцентра РТ, ночью и днем 22 июня на территории республики местами ожидается гроза с кратковременным усилением юго-западного ветра до 15—20 м/с, сообщили в МЧС.



Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность. Днем местами небольшой дождь, гроза. Ветер северо-западный слабый, днем до умеренного, при грозе краковременные усиления до 15—20 м/с. Максимальная температура воздуха днем составит от +25°С до 30°С.

