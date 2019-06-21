Сегодня в Татарстане ожидается дождь, гроза и до +30

В пятницу, 21 июня, в Татарстане ожидается переменная облачность. Днем местами небольшой дождь, гроза.

Ветер северо-западный слабый, днем до умеренного, при грозе краковременные усиления до 15-20 м/с, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальная температура днем составит от +25°С до 30°С. В Казани днем ожидается от +27°С до 29°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +25°С до 29°С.

Ранее МЧС предупредило жителей Татарстана о грозе с усилением ветра.