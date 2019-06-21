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В Госдуму РФ внесли законопроект о подаче электронных заявлений на отпуск и об увольнении

11:59, 21.06.2019
В Госдуму РФ внесли законопроект о подаче электронных заявлений на отпуск и об увольнении
Фото: realnoevremya.ru

В Госдуму РФ внесен законопроект по цифровизации трудовых отношений. Поправки в Трудовой кодекс разрешают подавать в электронном виде заявления об отпуске или увольнении или заключать в такой форме трудовой договор.

В законопроекте предлагается закрепить в Трудовом кодексе РФ понятие юридически значимого сообщения, которое может быть передано сторонам трудового договора не только в личном присутствии на бумаге, но и направлено в электронном виде. При этом сотрудник может от этого отказаться в любое время, сообщается на сайте Госдумы РФ.

Юридические последствия будут вступать в силу с момента доставки сообщения. При этом в трудовом договоре может быть заранее прописаны адреса для обмена сообщениями.

Ранее правительство РФ продлило сроки реализации госпрограммы «Информационное общество» до 2024 года. Целью программы является повышение качества жизни и работы граждан, а также развитие экономического потенциала страны на основе использования IT-технологий.

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