В Госдуму РФ внесли законопроект о подаче электронных заявлений на отпуск и об увольнении

В Госдуму РФ внесен законопроект по цифровизации трудовых отношений. Поправки в Трудовой кодекс разрешают подавать в электронном виде заявления об отпуске или увольнении или заключать в такой форме трудовой договор.



В законопроекте предлагается закрепить в Трудовом кодексе РФ понятие юридически значимого сообщения, которое может быть передано сторонам трудового договора не только в личном присутствии на бумаге, но и направлено в электронном виде. При этом сотрудник может от этого отказаться в любое время, сообщается на сайте Госдумы РФ.



Юридические последствия будут вступать в силу с момента доставки сообщения. При этом в трудовом договоре может быть заранее прописаны адреса для обмена сообщениями.



Ранее правительство РФ продлило сроки реализации госпрограммы «Информационное общество» до 2024 года. Целью программы является повышение качества жизни и работы граждан, а также развитие экономического потенциала страны на основе использования IT-технологий.

