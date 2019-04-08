Правительство РФ продлило госпрограмму «Информационное общество» до 2024 года

Правительство продлило сроки реализации государственной программы «Информационное общество» еще на четыре года — до 2024 года.

На реализацию программы в 2019 году планируется выделить 216,9 миллиарда рублей. В следующем году на эти цели планируется потратить 229,2 миллиарда, в 2021 году — 274,4 миллиарда.

В 2022-2024 годах на реализацию программы предусмотрено 330,2 миллиарда, 304,9 миллиарда и 267,3 миллиарда рублей соответственно, передает "РИА Новости".

Главной целью программы «Информационное общество» является повышение качества жизни и работы граждан, а также развитие экономического потенциала страны на основе использования IT-технологий.

Ранее сообщалось, что правительство РФ выделит на цифровизацию российской экономики 1,8 трлн рублей.