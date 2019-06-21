В МВД предложили отказаться от административных арестов

В МВД предложили внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Среди них отказ от административного ареста и расширение полномочий инспекторов ГИБДД.

Глава административно-правового управления договорно-правового департамента МВД России Дмитрий Газизов рассказал, что считает административный арест устаревшим наказанием. Также он обратил внимание, что только в 2018 году на содержание арестованных МВД потратило 3,8 млрд рублей. При этом он отметил, что в руководстве МВД пока настороженно отреагировали на такую инициативу.

Газизов также уверен, что количество зафиксированных в КоАП нарушений необходимо сократить.

«Государство, на мой взгляд, уже не способно администрировать такое количество правонарушений», — приводит его слова «Коммерсант».

Представитель МВД убежден в необходимости расширить полномочия инспекторов ДПС. Например, дать им право до суда ограничивать действие водительских прав.