В МВД предложили отказаться от административных арестов
В МВД предложили внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Среди них отказ от административного ареста и расширение полномочий инспекторов ГИБДД.
Глава административно-правового управления договорно-правового департамента МВД России Дмитрий Газизов рассказал, что считает административный арест устаревшим наказанием. Также он обратил внимание, что только в 2018 году на содержание арестованных МВД потратило 3,8 млрд рублей. При этом он отметил, что в руководстве МВД пока настороженно отреагировали на такую инициативу.
Газизов также уверен, что количество зафиксированных в КоАП нарушений необходимо сократить.
«Государство, на мой взгляд, уже не способно администрировать такое количество правонарушений», — приводит его слова «Коммерсант».
Представитель МВД убежден в необходимости расширить полномочия инспекторов ДПС. Например, дать им право до суда ограничивать действие водительских прав.Общество
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