В Эквадоре освободили соратника Ассанжа

В эквадорской провинции Пичинча суд освободил из-под стражи шведского подданного Уле Бини, который считается соратником основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Вместо заключения под стражей Бини обязан каждую неделю являться в суд, чтобы отчитываться о своем местоположении. На свободу он выйдет 21 июня, пишет El Comercio.

Шведский программист был задержан в апреле в аэропорту Кито при попытке улететь в Японию. Соратник Ассанжа участвовал в разработке программного обеспечения для сайта WikiLeaks, а также обвинялся в попытках дестабилизации ситуации в стране.

Напомним, 11 апреля британская полиция арестовала основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Лондон пообещал не выдавать Ассанжа в страну, где ему грозит смертная казнь.