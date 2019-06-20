Заместитель председателя Верховного суда Татарстана стал доктором юридических наук
20 июня заместитель председателя Верховного суда РТ кандидат юридических наук Максим Беляев защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора юридических наук, сообщает пресс-служба ВС РТ.
Тема диссертации — «Судебные решения в российском уголовном процессе: теоретические основы, законодательство и практика». По теме диссертации поступило более десяти отзывов, все положительные.
Напомним, ранее заместитель председателя Верховного суда Татарстана Максим Беляев выступил на пленуме Верховного суда РФ. Рассматривался проект постановления «О практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым