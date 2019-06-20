Рустам Минниханов рассказал, что большая часть жителей Татарстана одобряет деятельность Владимира Путина

Президент Татарстана Рустам Минниханов на XXX партконференции ТРО ВПП «Единая Россия» особо обратил внимание на поддержку татарстанцев деятельности президента России Владимира Путина.

— Сегодня более 2/3 татарстанцев одобряют деятельность Путина на посту президента. 36% населения республики отмечают стабильность, а 42% — положительные изменения в Татарстане, — назвал цифры Рустам Минниханов.

Напомним, ранее в рамках этой партконференции заявлялось, что на реализацию национальных проектов в Республике Татарстан за три года будет направлено 44,6 млрд рублей, в том числе 34 млрд рублей из этой суммы будет выделено из федерального бюджета.

