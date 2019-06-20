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Рустам Минниханов рассказал, что большая часть жителей Татарстана одобряет деятельность Владимира Путина

17:47, 20.06.2019 1
Рустам Минниханов рассказал, что большая часть жителей Татарстана одобряет деятельность Владимира Путина
Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов на XXX партконференции ТРО ВПП «Единая Россия» особо обратил внимание на поддержку татарстанцев деятельности президента России Владимира Путина.

— Сегодня более 2/3 татарстанцев одобряют деятельность Путина на посту президента. 36% населения республики отмечают стабильность, а 42% — положительные изменения в Татарстане, — назвал цифры Рустам Минниханов.

Напомним, ранее в рамках этой партконференции заявлялось, что на реализацию национальных проектов в Республике Татарстан за три года будет направлено 44,6 млрд рублей, в том числе 34 млрд рублей из этой суммы будет выделено из федерального бюджета.

ОбществоВласть Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18:19
    Звонили вчера, спрашивали, я не одобрил
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