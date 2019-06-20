МЧС предупредило жителей Татарстана о грозе с усилением ветра

ГУ МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение об интенсивности метеорологических явлений с 12 часов до 19 часов 21 июня.



По информации Гидрометцентра РТ, днем и вечером 21 июня на территории республики и в Казани местами ожидается гроза с кратковременным усилением северо-западного ветра до 15—20 м/с, сообщили в МЧС.



Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность. Местами небольшой дождь, гроза. Ветер северо-западный слабый до умеренного, при грозе сильный, порывами до 15—18 м/с. Максимальная температура воздуха в дневные часы по республике составит от +25°С до 30°С.

