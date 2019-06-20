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Сегодня в Татарстане местами ожидаются небольшой дождь, гроза и до +30

04:31, 20.06.2019
Сегодня в Татарстане местами ожидаются небольшой дождь, гроза и до +30
Фото: tatarmeteo.ru

В четверг, 20 июня, в Татарстане ожидается переменная облачность. Местами небольшой дождь, гроза. Утром в отдельных районах туман.

Ветер северо-западный слабый до умеренного, при грозе сильный, порывами до 15-18 м/с, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальная температура днем составит от +25°С до 30°С. В Казани днем ожидается от +26°С до 29°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +26°С до 28°С.

Общество Татарстан
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