СМИ: в Шереметьево скончался турист

В московском аэропорту Шереметьево скончался турист, летевший на самолете из китайского Гуанчжоу в Париж.

Инцидент произошел утром в четверг, 20 июня. Воздушное судно авиакомпании China Southern Airlines совершило аварийную посадку в Шереметьево из-за того, что одному из пассажиров стало плохо.

Прибывшие медики не смогли спасти мужчину, он скончался на месте, передает «Пятый канал».

В настоящее время обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, ранее МАК опубликовал предварительный отчет по результатам расследования ЧП в Шереметьево.