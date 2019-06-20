СМИ: в Шереметьево скончался турист
В московском аэропорту Шереметьево скончался турист, летевший на самолете из китайского Гуанчжоу в Париж.
Инцидент произошел утром в четверг, 20 июня. Воздушное судно авиакомпании China Southern Airlines совершило аварийную посадку в Шереметьево из-за того, что одному из пассажиров стало плохо.
Прибывшие медики не смогли спасти мужчину, он скончался на месте, передает «Пятый канал».
В настоящее время обстоятельства происшествия выясняются.
Напомним, ранее МАК опубликовал предварительный отчет по результатам расследования ЧП в Шереметьево.Происшествия
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