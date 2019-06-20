В ПФР назвали некорректной информацию о резком снижении числа работающих пенсионеров

Сообщения о значительном снижении количества работающих пенсионеров являются некорректными, так как изменилась методика подсчета. Об этом заявили в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР).

Ранее в СМИ появилась информация, что численность работающих пенсионеров за 3 года снизилась почти вдвое. Так, на начало 2016 года их насчитывалось 40%, к 2019 — 23,4%.

В ПФР подчеркнули, что в публикуемых показателях накопительным итогом учитывались все пенсионеры, которые работали в течение года, даже и короткий период.

«Начиная с 2016 года в связи с изменениями в законодательстве, стало более актуально вести другую статистику, которая учитывает работающих пенсионеров на конкретную дату», — рассказали ТАСС в фонде.

Для примера в ПФР пояснили, что если в течение 2015 года работали 15 млн пенсионеров, то на 1 октября 2015-го — только 9,9 млн человек

Напомним, ранее в ПФР объяснили, как работающим пожилым людям узнать размер пенсии.