В ПФР рассказали, как работающим пожилым людям узнать размер пенсии

Специалисты Пенсионного фонда России (ПФР) рассказали, как работающие пенсионеры могут узнать размер своей будущей пенсии.

В фонде пояснили, что работающие пенсионеры получают пенсию, которая не индексируется. В случае, если пожилой человек планирует уволиться, то он сможет узнать сумму своей пенсии уже с учетом индексации.

Для этого необходимо зайти в личный кабинет на сайте ПФР. Там будет отображаться два размера пенсии – нынешняя и сумма в случае увольнения с учетом всех индексаций.

Кроме того, россияне могут получить эту информацию в любом отделении ПФР, пишет «РГ».

Новый размер пенсии после увольнения человек получит спустя два-три месяца, так как необходимо время на обработку информации от работодателя.

В ПФР добавили, что перерасчет пенсий работающих пенсионеров происходит ежегодно с 1 августа.

Напомним, ранее сообщалось, что Пенсионный фонд России отменил бумажные СНИЛС.