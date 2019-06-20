Минюст РФ назвал регионы с наибольшим числом зарегистрированных браков

В Москве зафиксировано больше всего браков среди всех субъектов России. Об этом свидетельствуют данные Министерства юстиции РФ по итогам первого квартала этого года.

По информации ведомства, в столице страны зарегистрировано 13,6 тысячи браков. Далее идет Московская область с показателем в 9,6 тысячи браков. Тройку лидеров замыкает Санкт-Петербург — 8 тысяч.

Наименьшее количество браков зарегистрировано в Республике Алтай (240), Республике Калмыкия (206) и Магаданской области (219), пишет RT.

Всего в первом квартале этого года в России было заключено 160,9 тысячи браков, что больше на 2,1 тысячи, чем за аналогичный период 2018 года.

Напомним, ранее, согласно опросу, четверть россиян выступили против гражданского брака.