Минюст РФ назвал регионы с наибольшим числом зарегистрированных браков
В Москве зафиксировано больше всего браков среди всех субъектов России. Об этом свидетельствуют данные Министерства юстиции РФ по итогам первого квартала этого года.
По информации ведомства, в столице страны зарегистрировано 13,6 тысячи браков. Далее идет Московская область с показателем в 9,6 тысячи браков. Тройку лидеров замыкает Санкт-Петербург — 8 тысяч.
Наименьшее количество браков зарегистрировано в Республике Алтай (240), Республике Калмыкия (206) и Магаданской области (219), пишет RT.
Всего в первом квартале этого года в России было заключено 160,9 тысячи браков, что больше на 2,1 тысячи, чем за аналогичный период 2018 года.
Напомним, ранее, согласно опросу, четверть россиян выступили против гражданского брака.Общество
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