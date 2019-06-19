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Студия Зеленского объявила кастинг на роль президента Украины

23:10, 19.06.2019
Студия Зеленского объявила кастинг на роль президента Украины
Фото: president.gov.ua

Студия «Квартал 95» объявил кастинг на роль президента Украины в концертах «Вечернего квартала».

«Когда художественный руководитель «Квартала» и сам стал президентом, возник вопрос, кто мог бы лучше всех исполнять его роль на сцене», — говорится в сообщении студии.

Отмечается, что участник конкурса должен будет так изобразить Владимира Зеленского, чтобы ему поверили не только родственники, но и «охранники на проходной администрации президента».

Напомним, что до избрания президентом Украины Зеленский был основателем и худруком студии «Квартал 95».

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