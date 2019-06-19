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Стивен Сигал посетит инвестиционный форум «Зауралье–2019» в Башкирии

19:10, 19.06.2019
Стивен Сигал посетит инвестиционный форум «Зауралье–2019» в Башкирии
Фото: kremlin.ru

Голливудский актер Стивен Сигал станет гостем инвестиционного форума «Зауралье–2019», который пройдет 22 июня в башкирском Сибае.

Форум начнется с секций, посвященных формированию делового климата и защите бизнеса, туризму России, экологии и т. д., затем пройдет пленарное заседание с участием врио главы Башкирии Радия Хабирова и приглашенных гостей, одним из которых как раз будет Сигал, сообщается на сайте организаторов.

Программа форума завершится Сабантуем, который состоится 23 июня в Абзелиловском районе.

Напомним, что в августе прошлого года Стивен Сигал, ставший гражданином РФ в 2016 году, был назначен специальным представителем Министерства иностранных дел России по вопросам гуманитарных связей между Россией и США.

ОбществоКультураЭкономика Башкортостан
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