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Прибыль российских банков за пять месяцев 2019 года выросла в 1,6 раза

18:32, 19.06.2019
Прибыль российских банков за пять месяцев 2019 года выросла в 1,6 раза
Фото: pixabay.com

Банковский сектор РФ в январе — мае увеличил прибыль на 64,5%. Об этом говорится в материалах Банка России.

По данным ЦБ РФ, прибыль российских кредитных организаций за отчетный период достигла 867 млрд против 527 млрд рублей годом ранее.

Прибыль в размере 943 млрд рублей по итогам первых пяти месяцев года получили 350 кредитных организаций (75% от количества всех банков), убыток в размере 76 млрд рублей — 105 кредитных организаций (22%).

Доля убыточных банков снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (с 32% до 22%), говорится в материалах ЦБ РФ.

Ранее Банк России сообщал, что прибыль российских банков в первые четыре месяца 2019 года выросла на 39,7%.

АналитикаЭкономикаБанки
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