Прибыль российских банков в первые четыре месяца 2019 года выросла на 39,7%

За январь — апрель 2019 года прибыль банковского сектора составила 750 млрд рублей. За аналогичный период прошлого года банки получили прибыль в размере 537 млрд рублей.

Таким образом, рост прибыли составил 39,7% в годовом выражении.



В обзоре Банка России «О развитии банковского сектора РФ» также отмечается, что прибыль в размере 819 млрд рублей получили 359 кредитных организаций (77% от общего числа банков, действовавших на 1 мая). Убыток на общую сумму в 69 млрд рублей зафиксирован у 99 кредитных организаций (21%).

При этом доля убыточных кредитных организаций за январь — апрель снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 30%.



Ранее сообщалось, что прибыль российских банков за I квартал выросла в 1,7 раза, до 587 млрд рублей.

