Во всех новых детсадах Татарстана создадут ясельные группы

Фото: Инна Серова

В рамках нацпроекта «Демография» в Татарстане до конца 2019 года планируется создать 6 010 мест в новых детсадах, в том числе 3 090 ясельных мест. Об этом сообщил на совещании по управлению качеством дошкольного образования первый замминистра образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

— Во всех них на первых этажах в обязательном порядке будут созданы ясельные группы, — сообщил замминистра.

По словам Ильсура Хадиуллина, на строительство детсадов в Татарстане в 2018—2019 годах выделено более 5 млрд рублей. Из этой суммы 994 млн рублей направлено из федерального бюджета, остальная часть — из бюджета республики.

Министр образования и науки Рафис Бурганов ранее сообщил, что до конца 2019 года в Татарстане сдадут в эксплуатацию 27 новых детсадов.

Подробнее о прошедшем совещании читайте в утреннем материале «Реального времени».