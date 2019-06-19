МВД Украины о гибели депутата: либо убийство, либо самоубийство, либо неосторожное обращение с оружием

Фото: NEWS UTR

В МВД Украины назвали три версии гибели депутата Верховной рады Дмитрия Тымчука. Пресс-секретарь ведомства Артем Шевченко допустил возможность убийства народного избранника.

«Это одно из трех: либо убийство, либо самоубийство, либо неосторожное обращение с оружием», — передает слова представителя министерства телеканал «Громадське».

Напомним, что сегодня в Киеве был обнаружен мертвым военный и политический журналист, депутат Верховной рады Украины от фракции «Народный фронт» Дмитрий Тымчук. На теле были огнестрельные раны.

Депутат Антон Геращенко в своем Facebook сообщил, что Тымчук чистил наградной пистолет и нечаянно выстрелил в себя.