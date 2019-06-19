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Минниханов обсудил с гендиректором «Рособоронэкспорта» модернизацию предприятий ОПК в Татарстане

14:45, 19.06.2019
Минниханов обсудил с гендиректором «Рособоронэкспорта» модернизацию предприятий ОПК в Татарстане
Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня встретился с генеральным директором АО «Рособоронэкспорт» Александром Михеевым.

В ходе переговоров, которые состоялись в Доме правительства РТ, стороны обсудили текущую деятельность промышленных предприятий Татарстана. Кроме того, были затронуты вопросы модернизации производственных мощностей.

Также Рустам Минниханов и Александр Михеев обсудили развитие предприятиями ОПК высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения.

В переговорах принимал участие министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов, передает пресс-служба президента РТ.

Напомним, что накануне Минниханов находился с рабочим визитом в Тюменской области, где встретился с активом татарской общины.

ОбществоВласть Татарстан
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