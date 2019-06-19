Игорь Ожиганов: «НХЛ лучше. Возвращаясь в КХЛ, я делаю шаг назад, но хочу играть, получать удовольствие»

Защитник «Ак Барса» Игорь Ожиганов, перебравшийся весной из «Торонто» в казанский «Ак Барс» прокомментировал свой переход, а также сравнил уровни НХЛ и КХЛ.



— Ехали в НХЛ в розовых очках? Главный тренер «Мэйпл Лифс» Майк Бэбкок вам названивал?

— Представители «Торонто» ко мне прилетали. Звонили очень часто. Я же по-английски не говорю, а мне Бэбкок набирает: «Привет! Что ты делаешь?».

Я просто не брал трубку. Игнорировал. Один раз снял случайно, когда ехал в машине. А там — Бэбкок. Не сбросить же его никак. Начал вспоминать свои пять слов на английском.

Такое внимание было приятно. Но я знал, если сыграю плохо, эти звонки не будут значить ничего. В «Торонто» со своей стороны сделали абсолютно все, что обещали. Никаких обид и претензий к ним нет. Люди не обманули. Огромное спасибо! Как сказали, так и было.

— И когда все пошло не так?

— Мне не очень нравилось жить в Северной Америке. Я там был как пятая нога у собаки. Не знаю языка, привязан к Никите Зайцеву, в город никуда не пойти. На Новый год прилетали родители мои и жены. Говорили по-русски, куда-то ходили. А когда все улетели, началось что-то вроде депрессии.

Также Ожиганов рассказал, почему несмотря на более высокий уровень Национальной хоккейной лиги, решил перебраться в Континентальную лигу.

— Почему вы решили вернуться из НХЛ не в ЦСКА, а подписались с «Ак Барсом»?

— Не хотел возвращаться в ЦСКА. В армейском клубе думали, вернуть меня или нет. Но я не знаю, было ли предложение — переговоры вел агент. Лично я туда ехать не хотел.

— Вот вы вернулись. Назовите три главные фишки КХЛ, чем наша лига лучше НХЛ.

— Возвращаюсь и говорю, что НХЛ лучше. Да, я делаю шаг назад. Но если я хочу играть дальше, получать удовольствие от хоккея, мне нужно выступать в КХЛ, — сказал Ожиганов в интервью Матч ТВ.