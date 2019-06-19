ЦБ рекомендовал банкам гасить ипотеку после изъятия жилья

Центробанк выпустил рекомендацию для кредитных организаций, где посоветовал считать долг по ипотечному кредиту полностью погашенным после изъятия залогового жилья.

«Банк России предложил ипотечным кредиторам рассмотреть возможность прекратить взыскание оставшейся задолженности с граждан, уже лишившихся заложенного жилья в связи с неисполнением обязательств по ипотечному кредиту», — говорится в релизе регулятора.

В ЦБ считают, что долг должен гаситься «во всех случаях, когда на предмет ипотеки обращено взыскание».

В информационном письме регулятор рекомендует использовать такую меру, даже несмотря на отсутствие всех обстоятельств, с которыми федеральный закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)" связывает полное прекращение обеспеченных ипотекой обязательств.

Отмечается, что в некоторых случаях остаток задолженности после реализации заложенной недвижимости на торгах или ее перехода к кредитору после несостоявшихся торгов может образоваться в том случае, если цена квартиры или дома не покрывает всего долга по кредиту или займу.

Напомним, что в Татарстане средний размер ипотечного кредита за I квартал 2019 года вырос на 27,3% до 2,04 млн рублей.







