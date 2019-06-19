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ЦБ рекомендовал банкам гасить ипотеку после изъятия жилья

13:46, 19.06.2019
ЦБ рекомендовал банкам гасить ипотеку после изъятия жилья
Фото: ldpr.ru

Центробанк выпустил рекомендацию для кредитных организаций, где посоветовал считать долг по ипотечному кредиту полностью погашенным после изъятия залогового жилья.

«Банк России предложил ипотечным кредиторам рассмотреть возможность прекратить взыскание оставшейся задолженности с граждан, уже лишившихся заложенного жилья в связи с неисполнением обязательств по ипотечному кредиту», — говорится в релизе регулятора.

В ЦБ считают, что долг должен гаситься «во всех случаях, когда на предмет ипотеки обращено взыскание».

В информационном письме регулятор рекомендует использовать такую меру, даже несмотря на отсутствие всех обстоятельств, с которыми федеральный закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)" связывает полное прекращение обеспеченных ипотекой обязательств.

Отмечается, что в некоторых случаях остаток задолженности после реализации заложенной недвижимости на торгах или ее перехода к кредитору после несостоявшихся торгов может образоваться в том случае, если цена квартиры или дома не покрывает всего долга по кредиту или займу.

Напомним, что в Татарстане средний размер ипотечного кредита за I квартал 2019 года вырос на 27,3% до 2,04 млн рублей.



ЭкономикаБанки
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