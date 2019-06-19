Госдума РФ приняла два закона о защите дольщиков

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении два закона, направленных на установление единого механизма и порядка защиты прав граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков.

Первым законом предусматривается создание региональных фондов за счет средств федерального и регионального бюджетов, а также компенсационного фонда для достройки проблемных объектов. При этом будет осуществляться жесткий контроль за расходованием выделяемых средств через механизм обязательного банковского сопровождения.

Согласно второму закону предусматривается возможность досрочного прекращения договоров страхования гражданской ответственности застройщика, а также договоров поручительства банка по обязательствам перед дольщиками и передачи ответственности фонду, сообщается на сайте Госдумы РФ.

Напомним, что в первом чтении законопроекты о защите дольщиков были приняты Госдумой РФ 22 мая.