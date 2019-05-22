Госдума РФ приняла в первом чтении законопроекты о защите дольщиков

Депутаты Госдумы РФ сегодня приняли в первом чтении законопроект, которым предусматривается создание региональных фондов для достройки проблемных объектов за счет средств федерального и регионального бюджетов, а также компенсационного фонда.

Также предлагается решить проблему двойных продаж, связанную с возникновением у граждан требований о передаче одних и тех же помещений в строящемся доме. При наличии таких требований помещение получит тот, чьи требования возникли первыми, остальным выплатят возмещение.

В другом законопроекте идет речь о страховых портфелях. Все страховые компании и банки, которые собирали деньги по этому виду страхования, должны передать средства и информацию о застрахованных в компенсационный Фонд защиты прав участников долевого строительства, сообщается на сайте Госдумы РФ.



Напомним, что с 1 июля большинство проектов долевого строительства должны будут реализовываться через эскроу-счета. Сегодня стало известно, что правительство расширило число банков, которые могут работать с такими счетами с 63 до 100.

