«УзДЭУ Авто-Уфа» продаст производственную базу за 65 млн рублей

Конкурсный управляющий ООО «УзДЭУ Авто-Уфа» выставил на торги недвижимость обанкротившегося дилера. Здания, помещения и доля в земельном участке пойдут с молотка за 64,9 млн рублей.

Согласно сообщению, опубликованному в реестре сведений о банкротстве, на аукцион единым лотом выставляется производственная база на улице Степана Злобина. В него входит 3/5 земельного участка площадью 16 284 кв. м. Также в составе лота нежилое здание на 1 370 кв. м, административное здание на 545,5 кв. м, здание на 441,6 кв. м и нежилое помещение на 896,4 кв. м.

Напомним, что ООО «УзДЭУ Авто-Уфа» вошло в долговой рейтинг башкирских компаний «Реального времени». Автодилер, принадлежащий узбекской Avtosanoat invest, задолжал кредиторам более 100 млн рублей.

В августе 2018 года арбитражный управляющий компании потребовал от бывшего руководства 778,2 млн рублей, усмотрев признаки преднамеренного банкротства.