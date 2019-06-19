СКР и ФСБ провели обыски в 7 регионах по делу о финансировании ИГ

Оперативники ФСБ, МВД и Следкома провели обыски в семи регионах России по делу о финансировании ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация «Исламское государство»). В Москве и Подмосковье задержаны двое подозреваемых.

Обыски и другие следственные действия проводятся в Москве, Московской области, Дагестане, Ханты-Мансийском автономном округе, Красноярском и Ставропольском крае, а также в Астраханской области.

По данным СКР, двое граждан РФ с 2014 по 2017 год собирали деньги для ИГИЛ (старое название запрещенной в России ИГ).

«Для финансирования терроризма указанными лицами было собрано не менее 8 млн рублей от более чем 200 лиц из Северо-Кавказского, Южного, Центрального, Северо-Западного, Сибирского и Уральского федеральных округов, в том числе и от лиц, в отношении которых возбуждены уголовные дела о преступлениях террористической направленности»,- говорится в сообщении Следкома.

Сейчас следователи устанавливают всех причастных к преступлению и выясняют подробности деятельности этой группы.

Ранее директор ФСБ России Александр Бортников сообщал, что в России в 2018 году выявили 38 ячеек ИГ.

