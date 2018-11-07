В России в 2018 году выявили 38 ячеек ИГ

В 2018 году в России сотрудники спецслужб выявили 38 ячеек запрещенной в РФ международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ).

«Во взаимодействии с иностранными коллегами за 2018 год в 24 регионах нашей страны выявлены 70 ячеек международных террористических организаций, из них 38 ячеек ИГИЛ (прежнее название ИГ, — прим. ред.), занимавшихся вербовкой и переправкой молодых людей из России и стран СНГ в лагеря подготовки боевиков», — сообщил директор ФСБ России Александр Бортников.

По его словам были задержаны 777 активных участников и пособников международных террористических организаций, включая 36 главарей, пишет ТАСС.

Ранее Набережночелнинский городской суд отправил под стражу предполагаемых участников ячейки запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Они планировали совершить ряд резонансных акций на территории РФ.

Всего задержаны 18 человек — семь членов группы и 11 человек, попавших под ее влияние.