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Мадуро рассказал, сколько стоило покушение на него

07:42, 19.06.2019
Мадуро рассказал, сколько стоило покушение на него
Фото: flickr.com

Покушение на президента Венесуэлы Николаса Мадуро в августе 2018 года стоило 20 млн долларов. Данные привел сам глава государства телеканалу Venezolana de Television.

По его словам, организаторы получили все деньги из-за границы. Мадуро также выразил благодарность сотрудникам спецслужб за отвагу и доблесть, проявленную при его защите.

Напомним, 4 августа прошлого года было совершено покушение на президента Николаса Мадуро при помощи беспилотников со взрывчаткой. Их обезвредили снайперы. Ответственность за попытку покушения взяла на себя подпольная группа «Фланелевые солдаты». Позже появилось видео момента покушения.

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