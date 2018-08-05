В Сети появилось видео момента покушения на президента Венесуэлы

Телеканал RT и видеоагентство Ruptly опубликовали видео, на котором запечатлен момент неудачного покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Ранее сообщалось, что в Каракасе было совершено покушение на президента Николаса Мадуро при помощи беспилотников со взрывчаткой. Их обезвредили снайперы. Ответственность за попытку покушения взяла на себя подпольная группа «Фланелевые солдаты».